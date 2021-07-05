تراند الفن: تفاصيل جديدة بشأن مقتل فتاة “سورية” على يد عائلتها بطريقة وحشية.. والكشف عن السبب وما فعلوه قبل الجريمة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏3 دقائق مضت المرصد 4 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن مقتل فتاة على يد عائلتها بمشاركة الأب والأخ وآخرين بذريعة “الشرف” في حافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا.

وأفاد مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا أنها في عمر 18 عاماً، واسمها عيدة الحمودي السعيدو، من حي الزهور بحي الغويران في مدينة الحسكة”.

وأوضح أن الفتاة “قتلت على يد أفراد من عائلتها بذريعة جريمة شرف، وهم من عشيرة الشرابين. وقرر ذووها قتلها بعد معرفتهم بعلاقة حب تربطها بشاب من المنطقة، وقد تمكن الشاب من الفرار لتواجه الفتاة وحيدة مصيرها المأساوي”.

وأضاف أن العائلة حرمت الفتاة من الطعام والماء لأيام قبل قتلها، لافتاً إلى أنه تم “الاعتداء عليها بشكل وحشي حتى اكتمال الجريمة بقتلها بأسلحة رشاشة ومسدسات من قبل أكثر من شخص”.

وكانت عائلة الفتاة تباهت بنشر مقطع فيديو مروع يظهر جريمة قتلهم للفتاة. رمياً بالرصاص، بعد اقتيادها إلى منزل مهجور في ريف الحسكة.

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