تراند الفن: تعرّف على أعراض «تكيّس البنكرياس» وطرق علاجه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، المقصود بتكيّس البنكرياس وأعراضه.

وقالت مدينة الملك فهد الطبية: إن تكيس البنكرياس عبارة عن أكياس مغلقة تحتوي على سوائل تتكون على سطح البنكرياس أو داخله وغالباً تكون غير سرطانية ولا تظهر لها أي أعراض واضحة، وهناك حالات تظهر عليها أعراض.

وأشارت إلى أن طرق العلاج تتم عن طريق مراقبة التكيس والمنظار والجراحة، وهذا يعتمد على نوع الكيس وما يراه الطبيب مناسباً، مبينةً أن التشخيص الدوري يقي من تكيسات البنكرياس.

وأوضحت أنه في بعض الحالات النادرة قد تصاب التكيسات بعدوى، ناصحةً الجميع بمراجعة الطبيب عند الشعور بآلام مستمرة في البطن أو الحمى.

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