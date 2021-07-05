نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين الموافق 5 يوليو مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم حيث تعد من اهم العروض التي ينتظرها جميع المواطنين في المملكة السعودية السعودية حيث تحتوي علي اقوي أنواع التخفيضات علي جميع المنتجات والسلع الغذائية حيث تقدم جميع أنواع الفواكه و الخضروات الطازجة و المعلبات الغذائية وجميع انواع اللحوم الطازجة و الأسماك في كل يوم اثنين من كل أسبوع كي يستفيدوا من الخصومات الكبيرة والتي قد تصل الي 50% الطازجة حيث تستمر عروض العثيم الطازج لمده يوم واحد فقط فسارعوا في الحصول علي هذا المنتجات المقدمة قبل نفاذ الكميه المحددة في جميع متاجر وأسواق عب دلله العثيم.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع المنتجات الغذائية حيث تقدم الرمان الهندي بسعر 11.95 ريال سعودي و الميكرويف الكهربائي الذي يحتاجه كل بيت بسعر 99 ريال سعودي و القلايه بسعر 149 ريال سعودي و الفلفل الأخضر الرومي بسعر 5.95 ريال سعودي و قدر الضغط بسعر 59 ريال سعودي فقط كما تقدم أيضا لعملائها الخوخ السكري بسعر 6.95 ريال سعودي و الخس و جميع انواع التمر و البطاطا و الزيتون و الملفوف الأبيض و السميد الخشن بخصومات تصل الي نصف السعر.

تحتوي عروض العثيم اليوم علي جميع انواع الفواكه من عن و كمثري و تفاح والبصل الاحمر بسعر 2.95 ريال سعودي و جميع انواع الحلويات الشرقيه حيث تقدم لعملائها بسبوسه بالسمن طبيعي بسعر 24 ريال سعودي و زنجبيل بسعر 8.95 ريال سعودي و عدس احمر و كيك بسعر 12.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي عروض عبدلله العثيم علي جميع انواع المعلبات و العصائر الطبيعيه كالبرتقال بسعر 2.50 ريال سعودي و و العنب والليمون الاخضر.

تحتوي عروض العثيم علي جميع ما يحتاجه كل بيت من جميع أنواع المواد الغذائية حيث تقدم جميع أنواع الألبان و الجبن حيث تحتوي علي لبنه فيرست بعر 14.95 ريال سعودي و قشطه الطيب طازجه بسعر 15.75 ريال سعودي و وحلاوه طحينيه بسعر 21.95 ريال سعودي وعليها قطعه اخري مجانا كما تحتوي علي جبن فيتا مصري بسعر 21.95 ريال سعودي قدر كاسا بسعر 31.95 ريال سعودي.

كانت هذه عروض العثيم اليوم 5 يوليو والتي قدمناها لكم من خلال هذه المجلة كي تستفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة علي جميع السلع الغذائية والتي تقدم اقوي التخفيضات كي يستفيد الجميع من هذا العرض الذي يستمر لمده يوم واحد فقط فسارعوا قبل انتهاء العرض أو انتهاء الكميه المحددة في جميع الأسواق في جده والرياض وباقي المدن في جيمع متاجر عبدلله العثيم.