شوف أفضل عروض بنده اليوم على اللحوم والدجاج والأسماك وخصومات 60% Panda عيد الأضحى يوليو

يتميز هايبر بنده ماركت بالعديد من المزايا التي تجعله مقصد لجميع سكان الوطن العربي في جميع المدن، وذلك لتقديمه أفضل المنتجات بأعلى الجودات، وأقل الأسعار التي تناسب جميع الفئات، ولتقديمه تشكيلة متميزة من مختلف المنتجات الغذائية، وغيرها من الأجهزة الكهربائية، والالكترونية، وكذلك عروض بنده اليوم على التكييفات التي هي ضرورة هامة في هذه الأيام شديدة الحرارة من الصيف، كما أنه لا يعد فقط مكان للتسوق، ولكنه يعتبر خروجه شامله مميزة لجميع الأعمار، كما يحتوي مطاعم مميزة.

عروض بنده اليوم في السعودية

يتوفر لدى هايبر بنده ماركت HYPER panda، العديد من التنزيلات المميزة جداً على الدجاج لهذا الأسبوع من يوليو، ومنها: خصم مميز على الدجاج الكامل من ماركة ساديا Sadia، وكذلك عرض مميز على سعر صدور الدجاج من ساديا، وأيضاً خصم على أفخاد الدجاج المميزة من ماركة ساديا Sadia، كما يتوفر خصم مميز جداً على الدجاج المجمد من ساديا بالحجم الكبير (عبوة عائلية)، كما يتوفر خصم مميز من بنده على أجنحة الدجاج المميزة المذاق من بندة.

عروض بندة الأسبوعية في المملكة

يقدم هايبر بنده ماركت بجميع فروعه عروض مميزة على المنتجات الغذائية، ومن ضمنها: خصم على البطاطس المقلية الرفيعة الأكثر قرمشة بالحجم العائلي 2.5 كيلو، وأيضاً يوجد خصم مميز على العبوات المتوسطة من صدور الدجاج الطرية، كما يتوفر خصم آخر على الخضروات المجمدة من بندة كالبازلاء، والفاصوليا الخضراء، وعلى الذرة الحلوة، وأيضاً على الملوخية، وعلى البرجر البقري من بنده ماركت.

عروض ومفاجآت مميزة جداً Panda

يوفر أيضاً لدى هايبر بنده العديد من الخصومات المميزة مثل: خصم باندا على عبوة البرجر الجامبو من أمريكانا Americana، كما يتوفر عرض مميز على نقانق الدجاج من ماركة أمريكانا، كما يوجد تخفيض مميز على برجر الدجاج بالبقسماط من أمريكانا، وأيضاً على الروبيان من أمريكانا بالبقسماط، وأيضاً على الكفتة البقري مميزة المذاق من نفس الماركة الشهية، ويوجد تنزيل ضخم على زينجر فيليه الدجاج الحار من أمريكانا، وعلى ستريبس الدجاج من أمريكانا Americana، وغيرها عبر موقع ثقفني يومياً.