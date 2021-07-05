تراند الفن: تعرف على المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، في الباب الثامن، المستحقين للمعاش، وحدد في المواد التالية هؤلاء الأشخاص باختلاف أحوالهم، وهي كالتالي:ـ

نصت المادة 98 على: “إذا توفى المؤمّن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة”.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.

أما المادة 99 حددت شروط استحقاق المعاش، فنصت على أنه: “يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى”.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

واشترطت القانون في المادة رقم 100 لاستحقاق الابنة المعاش ألا تكون متزوجة.

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