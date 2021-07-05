تراند الفن: دراسة “صادمة” نصف وفيات متحور كورونا “دلتا “في بريطانيا مطعمون.. وهذا ما قاله العلماء

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏32 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت دراسة نقلتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أنه مع انتشار النوع الجديد من وباء كورونا “متحور دلتا” في بريطانيا، فإن ما يقرب من نصف عدد الوفيات الأخيرة في البلاد هي لأشخاص تم تطعيمهم.

وحسب “العربية .نت” الأطباء والعلماء لا يدقون ناقوس الخطر بشأن النسبة المرتفعة للوفيات بين السكان الذين تم تلقيحهم، بل على العكس يقولون إن الأرقام حتى الآن تطمئن من أن اللقاحات توفر حماية كبيرة ضد المرض، خاصة بعد جرعتين منها.

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، كان كشف أنه تم رصد دلتا في 98 دولة على الأقل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.