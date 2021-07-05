تراند الفن: مصرع طفل دهسته سيارة أثناء لهوه أمام منزله في سوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 صباحاً - استقبلت مستشفى جهينة المركزي شمال محافظة سوهاج طفلا يدعى “محمود ا ق م” – 3 سنوات – ويقيم دائرة المركز جثة هامدة “إدعاء حادث سيارة”.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبسؤال والده الذي يدعى “أحمد ق م ح” – 47 عاما عامل – ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل إصطدمت به السيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو “محمد خ ا م” – 33 عاما سائق – ويقيم دائرة مركز سوهاج مما نتج عنه وفاته وإتهم قائدها بالتسبب في ذلك.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته مما نتج عنه الاصطدام به ووفاته.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى جهينة المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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