تراند الفن: “المحامين” تصدر توضيحًا بشأن تصعيد نقيب جنوب الشرقية لعضوية النقابة العامة (مستند)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مستندًا توضيحيًا بشأن تصعيد عادل عفيفي عضوًا لمجلس النقابة العامة.

وقال نقيب المحامين في رسالته: “للعلم.. لم أطلب من الأستاذ عادل عفيفي والمكاتبات موجودة- أن يتنازل عن عضوية مجلس النقابة، وإنما ذكرت له كتابةً أيضًا أن عضوية مجلس النقابة تقتضيه التخلي عن منصب نقيب جنوب الشرقية، ولكن سيادته تمسك بمنصب النقيب والمكاتبة موجودة، وبالتالي استحال بقوة القانون ضمه لعضوية مجلس النقابة العامة، ويتم صعود التالي بقوة القانون”.

وتابع عطية: “ المسألة قانون وليست عافية ولا تهديد ولا حشد ولا تجبيه؛ لا غرض ولا مأرب لي؛ أنا في خدمة النقابة حتى أرحل بالقانون؛ أما القانون فهو حياتي وعمادي”.



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