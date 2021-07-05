تراند الفن: نيفين شلبي مخرجة “النهاردة يوم جميل”: هذه صعوبات أول فيلم طويل أقدمه وفريق العمل ساعدني

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تحدثت المخرجة نيفين شلبي عن تفاصيل أول فيلم روائي طويل لها بعنوان “النهاردة يوم جميل” المقرر عرضه بالسينمات الفترة المقبلة.

وقالت نيفين شلبي إنها متشوقة لعرض الفيلم كونه أول فيلم طويل تقوم بإخراجه وكتابة السيناريو له، مشيرة إلى أنها لديها خبرة كبيرة في إخراج الأفلام التسجيلية، والروائية القصيرة.

وأضافت في تصريحات لـ “القاهرة 24” أن تجربة إخراج أول فيلم روائي مع نجوم كبار كان يحمل كثير من الصعوبات، مشيرة إلى أن التعاون مع فريق عمل كبير ومحترف سهل لها أمورا كثيرة موضحة: “العمل مع ممثلين محترفين فيه فرق كبير من التعامل مع هواه أو مبتدئين”.

وتابعت مخرجة فيلم “النهاردة يوم جميل”:”فريق العمل والأبطال لديهم اقتراحات وهناك تجويد في العمل، والإنتاج مختلف بشكل كبير عن طريقة الانتاج التسجيلية والروائية”.

وأوضحت أن الفيلم مأخوذ من مجموعة قصصية بعنوان “سوق العرسان”، وشاركتها في كتابة السيناريو دينا السقا، ويقدم من خلال أربع قصص مختلفة لكل قصة بطل، الأولى عن الاغتصاب الزوجي لهنا شيحة، والثانية عن السمنة المفرطة لنجلاء بدر إضافة إلى قصتين آخرتين لباسم سمرة ومحمود الليثي.

وأكدت أن الصعوبة الأكبر بالنسبة لها كانت التصوير في ظل أزمة كورونا، لافتة إلى أن الفيلم تأجل تصويره أكثر من مرة بسبب إصابة بعض أبطال العمل بالفيروس وإصابة فريق العمل أيضا.

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