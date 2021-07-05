تراند الفن: بعد حكم البراءة.. سيدة المحكمة أمام القضاء من جديد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 10:09 صباحاً - تنظر محكمة جنح النزهة،اليوم الاثنين، تأجيل استئناف النيابة على براءة المستشارة نهى أمام وكيلة هيئة النيابة الإدارية المحالة للمعاش والمعروفة بـ”سيدة المحكمة”، في تهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، بعد تأجيل القضية لإعلام المستشارة للتوقيع على أمر الإحالة.

كانت محكمة جنح النزهة بالقاهرة، قد قررت في وقت سابق، براءة نهى الإمام المستشارة بالنيابة الإدارية، والمعروفة إعلاميا بـ”سيدة المحكمة”، في اتهامها بالتعدي على المقدم وليد عسل أثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة.

كان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول، بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول، حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو حول الواقعة، وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه.

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