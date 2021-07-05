تراند الفن: اليوم.. “البورصة” تبدأ فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارتها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 10:09 صباحاً - تبدأ البورصة المصرية اليوم الاثنين أعمال لجنة فحص الاعتراضات، لتلقي الاعتراضات على أي من الأسماء الواردة في قائمة المرشحين، في الجدول الخاص بها، والمعلن عنها أو استبعاد طلب ترشيحه خلال 5 أيام عمل.

وتبدأ أيام العمل من اليوم الاثنين من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 5 مساء بمقر البورصة المصرية في “4 أ شارع الشريفين- وسط البلد – القاهرة”.

وأعلنت البورصة عن قائمة أسماء مرشحي عضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2021- 2025، كالآتي:.

-أسامة شحاتة السيد عبد الله- عضو منتدب- شركة يونيفرسال لأعمال السمسرة في الأوراق المالية.

– إيهاب أحمد سعيد محمد عبد الرحمن عبد الخالق- عضو منتدب للإشراف على الفروع- شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية.

– رانيا يعقوب حبيب فرج- رئيس مجلس الإدارة- شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية.

– شوكت عبد العزيز عبد الجليل المراغي- العضو المنتدب- شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

– عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح- رئيس مجلس الإدارة- شركة ثمار لتداول الأوراق المالية.

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