تراند الفن: الهند تسجل نحو 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 39 ألف و796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 723 حالة وفاة، وهو أدنى مستوى وصلت إليه البلاد منذ 88 يومًا.

وأضافت الوزارة أن الحالات النشطة في البلاد انخفضت إلى 1.58%، بينما ارتفع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 97.11%.

وقالت السلطات الهندية، إنها تحاول تسريع وتيرة التطعيم، حيث تهدف إلى تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية هذا العام، بعد أن وافقت على عدة لقاحات للتطعيم، من بينهم لقاح مديرنا و سبوتنيك V.

وتعاني الهند من تفشي سلالة دلتا، التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها مثيرة للقلق، والتي ظهرت في 11 دولة جديدة خلال الأسبوع الماضي، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للدول التي سجلت السلالة الجديدة إلى 96، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية خلال الأسبوع الماضي.

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