تراند الفن: وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة حفر الباطن

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة حفر الباطن، عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للسعوديين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، على رتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر)؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيس للجامعة، والكليات الجامعية التابعة لها في محافظات الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل عن التخصصات والشروط المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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