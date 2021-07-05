تراند الفن: رونالدو في المقدمة.. تعرف على المشاهير الأعلى أجراً في إنستغرام

صحيفة المرصد : كشف تحليل أجرته منصة تسويق وسائل التواصل الاجتماعي Hopper HQ، إن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يربح أكثر من أي مؤثر آخر على إنستغرام لكل منشور ممول، حيث يجني في المتوسط 1.6 مليون دولار في كل مرة.

وكما يظهر الرسم البياني الذي أعدته “Statista”، فإن العديد من المشاهير قادرون على جمع مبالغ تصل إلى أكثر من مليون دولار عند بيع تأثيرهم، بحسب العربية نت.

ويحتل الممثل والمصارع السابق في WWE دواين جونسون، الشهير بـ Rock المرتبة الثانية، بأرباح تقدر بنحو 1.5 مليون دولار من منشوراته على إنستغرام، بينما تحتل المغنية أريانا غراندي المركز الأول بين النساء في القائمة، حيث انضمت إلى 5 أخريات في المراكز العشرة الأولى.