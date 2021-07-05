تراند الفن: أتلتيكو مدريد يكشف أطقم الفريق للموسم المقبل (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صباح اليوم الإثنين، الأطقم الثلاثة التي سوف يدخل بها كافة المُنافسات بالموسم المقبل 2021/22.

ونشر الروخيبلانكوس مقطع تقديمي للقمصان الجديدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم طرحهم في متاجر النادي بدءًا من غد الثلاثاء.

وأتلتيكو مدريد، هو بطل النسخة الأخيرة من مُسابقة الليجا برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وصيف النسخة.

وتأتي أول ثلاث مُباريات لأتليتكو في الموسم المُقبل من الليجا على النحو الآتي:

1ــ أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو (18 أغسطس).

2ــ أتلتيكو مدريد × إليتشي (22 أغسطس).

3ــ أتلتيكو مدريد × فياريال (29 أغسطس).

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