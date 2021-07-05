تراند الفن: برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق الدورة الثامنة لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بالقاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:09 صباحاً - تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وتتسلمها مصر وتمثلها الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، وذلك تحت رعاية الرئيس بعد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتُعقد الدورة الثامنة تحت عنوان “الحفاظ على مُكتسبات المُساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كوفيد 19، وما بعدها في الفترة من 5-8 يوليو 2021 بحضور لفيف من الوزراء رؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وكافة المُنظمات الإقليمية والدولية.

وتتضمن الفعاليات عقد اجتماعات الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة “تنمية المرأة للدول الأعضاء” في منظمة التعاون الإسلامي، وسيتم خلال المؤتمر عرض تقارير الأمين العام للمنظمة، حول تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري السابع حول “دور المرأة في التنمية” بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ووفود المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي واللجنة الاستشارية للمرأة، إلى جانب استعراض جُهود الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة وتنفيذ خطة “أوباو”.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الإسلامي، تعد ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة في عدد الدول حتى يصل عددهم إلى 57 دولة، وتضم كل الدول الإسلامية العربية وغير العربية، ومقرها “جدة” بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر مصر من أوائل الدول المنضمة كعضو مؤسس للمنظمة عام 1969.

وجاء اختيار مصر لاستضافة وتنظيم الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي، بناءً على القرار الذي صدر في المؤتمر السابع الذي عقد في وجادودو ببوركينافاسو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.