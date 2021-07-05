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عمر شويل - جدة عبارات تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 من الأشياء الهامة عند الكثير من المسلمين وكذلك أيضا لغير المسلمين الذين يحبون تهنئة إخوانهم من المسلمين بأعيادهم الدينية، ففي هذه العبارات وجسن اختيارها أثر كبير على نفس المتلقي لها، حيث أنها تشعر متلقي التهنئة بالفرح والسرور والاطمئنان، ومن هذه العبارات ما هو مبتكر من قبل قائلها، ومنها ما هو سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو غير هذا أو ذاك، وسوف نتناول هنا أفضل عبارات التهنئة بعيد الأضحى، وكذلك سنتحدث باستفاضة عن عيد الأضحى ذاته.

صيغة تهنئة عيد الأضحى في السنة النبوية (إسلامية)

هناك أيضا العديد من العبارات التي وردت في السنة النبوية للتهنئة بالعيد الأكبر. لكن أشهرها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي: تقبل الله منا ومنكم. لكن لا مانع من الاستزادة في الدعاء والإطالة في التهنئة من الناحية الشرعية أيضا. إذ أن المقصود منها هو التقرب والتودد وإظهار السعادة والفرح.

سبحان الذي خلق الإنسان من علق. وجعل ذكر الله له وقاية من القلق. كل عام وأنتم بخير عيدكم أضحى سعيد إن شاء الله.

كل عام وأنتم بخير، وإلى الله أقرب بفعل الخير. وترك الشر. عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم.

كل عام وأنت بخير. والأمة الإسلامية بخير. لكن أيضا كل سنة ومودتنا وقربنا من بعضنا البعض بخير. بارك الله لك في عمرك وعيد أضحى مبارك عليك وعلى الأسرة والأهل والأصدقاء أيضا.

رسائل التهنئة بالعيد الأضحى رسمية

على الرغم من أن الاحتفال بعيد الأضحى يكون في غالب الأحيان مع الأهل والأصدقاء في المنزل وفي أجازة رسمية عن العمل. إلا أنه في أحيان أخرى تكون التهنئة في وقت العمل، أي في أوقات رسمية. ولذلك اخترنا لكم أيضا أفضل 5 عبارات تهنئة بعيد الأضحى بشكل رسمي وهي كما يلي.

يسرني ويسعدني ويبهجني أيضا، أن أرسل إلى معاليكم بأسمى آيات التهاني، لكن ممتزجة بأحر التمنيات. بخالص العطاء والصحة والسعادة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

مع تلبية الملبين، وإحرام المحرفين، وتضرعات من هم بعرفات الله واقفين. ومع هدي المضحين المتقربين بذبيحتهم إلى رب العالمين، أهنئك بعيد الحج العظيم. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وكل عام وأنتم بخير.

يسعدني أن أقوم بإرسال أحر التهاني وأسمى الأماني لجميع زملائي وإخواني المسلمين، بمناسبة حلول عيدهم الأضحى المبارك. أعاده الله عليهم بالخير والطاعات.

كل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده بمناسبة العيد الأكبر. فكل التهاني بعيد سعيد ولكم جميعاً عر بإذن الله مديد.

كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعلى حضراتكم بالخير واليمن والبركات.

التهنئة بعيد الأضحى لصديقتي

قد يتحير المرء أو المرأة في كيفية التهنئة للصديقة بعيد الأضحى المبارك. لكن أيضا هنا في ثقفني لا يوجد حيرة، لذلك اخترنا إليكي عزيزتي أجمل خمس عبارات تهنئة بعيد الأضحى لصديقتي. وهي كما يلي.

عيد أضحى مبارك عليكي صديقتي العزيزة. كل سنة وأنتي والأهل والأحباب بألف خير وسعادة وبركة واطمئنان.

عيد الأضحى المبارك هي صديقتي الجميلة والوردة اللطيفة، وبالرغم من ذلك فهي عشق الصداقة وهي أيضا شمس الجمال. هي أنتي يا حبيبتي. فكل عام وأنتي عيدي وسعادتي.

كل عام وأنتي رفيقتي وحبيبتي يا صديقتي الغالية. بمناسبة حلول عيد اللحمة المبارك، أقصد الأضحى. كل عام وأنتي إلى الله أقرب، وعلى طاعته أدوم يا وردة أعيادي ونسمة أفراحي.

صديقتي الجميلة والرقيقة أيضا، ويامن كل عام حبها بقلبي يكبر، عيدك الأكبر سعيد. وأنتي كل عيد أضحى قريبة من قلبي أكيد.

حبيبتي الغالية، وصديقتي الصدوقة، ورفيقة دربي الناصحة الأمينة. كل عيد أضحى عليكي وأنتي بخير ومفرحة.

رسائل تهنئة جديدة بالعيد

وهناك أيضا رسائل وعبارات أخرى بالعيد، لكن ليست مختصة بفرد ما أو بعمل ما، حيث تصلح أيضا لكل الناس بلا فرق. وهي كما يلي:

أدام الله لكم الأعياد دهورا، وألبسكم من عافيته وتقواه يوم القيامة نورا. وعيد أضحى سعيد ومبارك عليكم جميعا.

عيدكم أضحى مبارك، وجعلنا الله وإياكم ممن ينظر إليهم الرحمن يوم القيامة فيقول: اذهبوا مغفور لكم. وعيد سعيد علينا وعليكم يارب.

إلى هنا نكون ذكرنا لكم خلاصة عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك. وبأنواع أيضا أخرى متعددة ومتنوعة. لكن نرجوا أيضا أن نكون قد لبينا طلباتكم وشكراً جزيلا لكم.