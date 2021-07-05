تراند الفن: “يويفا” يكشف عن كرة نهائي يورو 2020 (صورة)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الكرة التي سوف تُلعب بها منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، على ملعب ويمبلي بلندن.

ووصل إلى المربع الذهبي، إنجلترا رفقة إسبانيا وإيطاليا والدنمارك، استعدادا لمواجهات نارية تبدأ من غد الثلاثاء.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره منتخب الدنمارك يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين إيطاليا وإسبانيا يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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