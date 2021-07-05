تراند الفن: التوسعات تتسبب في إزالة أجزاء من مقبرة رجاء الجداوي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 مساءً - تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2020، عن عمر يناهز 82 عامًا جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ويُذكر أنه تم إزالة جزء كبير من مقبرة الفنانة رجاء الجداوي، بسبب التوسعات التي تحدث بالمنطقة، مما أدى ظهور المقبرة وكأنها تطل على الشارع.

واشتهرت الجداوي بأناقتها ومواكبة الموضة بشكل كبير، كما أنها قامت بتجسيد شخصيات مختلفة ومتنوعة، كما تمتعت بخفة ظل عالية.

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