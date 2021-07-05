تراند الفن: لمرضى القولون العصبي.. 5 مشروبات للتخلص من الألم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 مساءً - يعاني معظم الأفراد من مُتلازمة القولون العصبي، التي تُؤثر عليهم بصورة سلبية، وتجعلهم غير قادرين على تحمل الألم، وتُمثل لهم إزعاجًا واضطرابًا في الجهاز الهضمي بشكل مُستمر.

وفيما يلي نقدم عدة نصائح تُساعدك على تنظيف القولون وتطهيره للقضاء على الألم:

خل التفاح

يساعد في التخلص من ألم القولون العصبي؛ لأنه يعتبر من الألياف والبكتيريا النافعة التي تُحافظ على صحته؛ فضلًا عن مساهمته في التخلص من بواقي الطعام في الجسم وتسهيل عملية البراز، ويُنصح دائمًا بتناول كوب من الماء به ملعقة من خل التفاح.

الماء

يساعد في القضاء على آلام القولون، والتخلص من تشنجات البطن، ودائمًا ما يُنصح بتناول من لتر إلى لترين يوميًا.

النعناع

من الأوراق الخضراء التي تلعب دورًا هامًا في التخلص من آلام القولون العصبي، بالإضافة إلى قُدرته على التخلص من انتفاخات البطن.

الشمر

يعتبر مغلي الشمر من افضل المشروبات التي تساعد على التخلص من آلام القولون العصبي كما أنه طارد للغازات.

البابونج

من الأعشاب المُفيدة والمطهرة للقولون العصبي، لأنها تساعد على تطهيره وتنظيفه، كما أنه يُساهم في استرخاء عضلات البطن.

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