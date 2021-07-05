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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 56 ثانية مضت المرصد 2 زيارة
صحيفة المرصد:غازل شاب الفنانة الإماراتية، أحلام، خلال سيرها في أحد المجمعات التجارية بصحبة صديقتها “مها”.
وتعرض الشاب للفنانة أحلام، وهو لم يكن يعلم، وخاصة أنها كانت تغطي شعرها وترتدي كمامة، ولم يظهر منها إلا عينيها.
وقالت الفنانة أحلام في مقطع فيديو متداول، إنها تعرضت المعتزلة من قبل شخص قال لها: “يا زين هالطول يا زين هالطول.. ما يدري إني أنا.. ترى أنا مخطوبة”.
وتمنت أحلام أن يكون الشخص الذي تعّرض لها من متابعيها، عبر تطبيق “إنستجرام” حتى يعلم أنها مرتبطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاب يغازل أحلام أثناء تجولها في مجمع تجاري:”يا زين هالطول”..شاهد: ردة فعل الفنانة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.