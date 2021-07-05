تراند الفن: شاب يغازل أحلام أثناء تجولها في مجمع تجاري:”يا زين هالطول”..شاهد: ردة فعل الفنانة!

صحيفة المرصد:غازل شاب الفنانة الإماراتية، أحلام، خلال سيرها في أحد المجمعات التجارية بصحبة صديقتها “مها”.

وتعرض الشاب للفنانة أحلام، وهو لم يكن يعلم، وخاصة أنها كانت تغطي شعرها وترتدي كمامة، ولم يظهر منها إلا عينيها.

وقالت الفنانة أحلام في مقطع فيديو متداول، إنها تعرضت المعتزلة من قبل شخص قال لها: “يا زين هالطول يا زين هالطول.. ما يدري إني أنا.. ترى أنا مخطوبة”.

وتمنت أحلام أن يكون الشخص الذي تعّرض لها من متابعيها، عبر تطبيق “إنستجرام” حتى يعلم أنها مرتبطة.