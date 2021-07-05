تراند الفن: “زيزو” يعرب عن غضبه من عدم انضمامه للمنتخب الأولمبي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 مساءً - عبر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غضبه؛ لعدم انضمامه لصفوف المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو باليابان.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، اختار 4 لاعبين من صفوف الزمالك هم محمود الونش وأحمد أبو الفتوح وإمام عاشور ومحمد عبد السلام.

ونشر “زيزو” عبر حسابه على “تويتر” صورة له وهو يرتدي تي شيرت المنتخب الأولمبي يصحبها شعور بالغضب.

وجاءت قائمة المنتخب كالآتي:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان “بيكهام” – أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق-عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي – إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

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