تراند الفن: «الجوازات» توضح شرطاً مهماً لدخول المقيم إلى المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 12:09 مساءً - كشفت المديرية العامة للجوازات، عن شرط مهم لدخول المقيم إلى المملكة، وذلك رداً على أحد الاستفسارات.

‏‎‎وقالت الجوازات: “ليتمكن المقيم من دخول المملكة يشترط عدم المرور خلال آخر ١٤ يوماً بإحدى الدول التالية: “الأرجنتين، البرازيل، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند”.

جاء ذلك رداً على استفسار من مقيم بشأن الإجراءات المطلوبة للعودة إلى المملكة.

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