تراند الفن: جندوزي يعلن رحيله عن أرسنال رسميًا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:09 مساءً - أعلن ماتيو جندوزي مدافع فريق أرسنال الإنجليزي، رحيل عن صفوف الجانرز، بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد تأكد عدم اعتماد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب الفريق عليه في الموسم المقبل.

وكتب جندوزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسالة وداعية لجماهير أرسنال: “لن أنسى ملعب الإمارات أبدًا، لن انسى المشجعين ابدا لن أنسى المدينة، لن أنسى أبدًا كل ما مررت به هنا، لن أنسى أبدًا أن إرادتي الوحيدة كانت الدفاع بفخر بألوان أرسنال”.

وتابع: “شكرًا لكل من آمن بي خلال فترة وجودي هنا، خلال اللحظات الجيدة والسيئة”.

وأتم: “لا يسعني إلا أن أتمنى الأفضل للنادي ولجماهيره الذين يستحقون الكثير، صدقوني… وداعا أرسنال، لن أنسى أبدا وسأظل راغبًا إلى الأبد”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.