تراند الفن: رئيس الوزراء: نعمل على تصنيع 8 لقاحات رئيسية للوقاية من كورونا في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:09 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعاقدت مع كل الجهات المُتاحة لتوفير لقاحات كورونا، وأننا نعمل على تصنيع 8 لقاحات رئيسية للوقاية من كورونا في مصر.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم تصنيع 80 مليون جرعة من لقاح كورونا لتطعيم 40 مليون مواطن حتى نهاية العام، كما يتم العمل على إنشاء مدينة صناعية لتصنيع اللقاحات في 6 أكتوبر.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” بالعجوزة لإنتاج لقاح كورونا.

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