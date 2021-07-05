تراند الفن: مدير تعليم المنوفية يترأس اجتماع القيادات لوضع خطة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏3 دقائق مضت آخر الأخبار 2 زيارة

ترأس أحمد سويد، مدير تعليم المنوفية اجتماعًا، ضم القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر، بنطاق محافظة المنوفية، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2021 وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس.



في بداية الاجتماع، وجه مدير المديرية التهنئة لمديري العموم بالديوان والإدارات التعليمية العشر، الشكر على ظهور عملية امتحانات الشهادة الإعدادية، والدبلومات الفنية، بالمظهر اللائق، متمنيا أن تمر امتحانات الثانوية العامة هذا العام بالشكل الذي يليق بالمحافظة.



وأكد مدير تعليم المنوفية على أهمية تواصل غرف العمليات الفرعية بدواوين الإدارات مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وسرعة الإبلاغ الفوري للأحداث، لضمان سرعة حل وإزالة أية معوقات قد تعوق انتظام سير العملية الامتحانية.

وشدد على أهمية التواصل مع رؤساء اللجان لرصد وحل أي مشكلة قد تواجه عملهم، وتطرق الاجتماع إلى الاطمئنان على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستضافة المغتربين المشاركين في أعمال الامتحانات، وتعقيمها استعدادا لاستقبال مستخدميها والتنسيق بين مديري عموم الإدارات، ورؤساء مجالس المدن والمراكز والقرى والوحدات القروية والصحية، وقطاعات المياه والكهرباء لانتظام تقديم الخدمات أثناء فترة الامتحانات.

كما أطمئن على تمام وصول كافة المخصصات اللازمة لتعقيم اللجان وتوزيعها على الإدارات، لتوزيعها على اللجان الامتحانية من كواشف للحرارة ومواد مطهرة وعصي الكترونية وبوابات التعقيم

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