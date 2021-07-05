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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 18 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: قال سالم محمد النعيمي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سلطنة عمان، إنه سيتم افتتاح أول طريق يربط بين السعودية وسلطنة عمان، الذي تأخر منذ سنوات، قريبا.
وأشار “النعيمي” خلال مقابلة مع تلفزيون “عمان”، إن “الطريق يعد شبه مكتمل”، موضحا أنه “جار الآن العمل على إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه”.
وأردف أن “الطريق لن يقطع المسافة بين البلدين بنحو 800 كيلو متر فحسب” بل سيقلل أيضا من وقت السفر بشكل كبير”، واصفا هذا الطريق بـ”الحيوي”، وفق موقع “سبق”.
وتابع أن “الجزء الأكبر من الطريق يمر عبر المملكة العربية السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي”، إذ يمر الطريق عبر الربع الخالي ومحافظة الأحساء الشرقية بالسعودية، ويبلغ طول الطريق في عمان نحو 160 كيلومترا، بينما يقع نحو 580 كيلومترا منه في المملكة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يمر بالربع الخالي والأحساء.. الكشف عن موعد افتتاح أول طريق يربط بين السعودية وسلطنة عمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.