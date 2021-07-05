تراند الفن: يمر بالربع الخالي والأحساء.. الكشف عن موعد افتتاح أول طريق يربط بين السعودية وسلطنة عمان

صحيفة المرصد: قال سالم محمد النعيمي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سلطنة عمان، إنه سيتم افتتاح أول طريق يربط بين السعودية وسلطنة عمان، الذي تأخر منذ سنوات، قريبا.

وأشار “النعيمي” خلال مقابلة مع تلفزيون “عمان”، إن “الطريق يعد شبه مكتمل”، موضحا أنه “جار الآن العمل على إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه”.

وأردف أن “الطريق لن يقطع المسافة بين البلدين بنحو 800 كيلو متر فحسب” بل سيقلل أيضا من وقت السفر بشكل كبير”، واصفا هذا الطريق بـ”الحيوي”، وفق موقع “سبق”.

وتابع أن “الجزء الأكبر من الطريق يمر عبر المملكة العربية السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي”، إذ يمر الطريق عبر الربع الخالي ومحافظة الأحساء الشرقية بالسعودية، ويبلغ طول الطريق في عمان نحو 160 كيلومترا، بينما يقع نحو 580 كيلومترا منه في المملكة.