تراند الفن: “فتوى المحفظة” تثير الجدل في تركيا بعد إعطاء المرأة الحق في سرقة زوجها !

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : أصدرت رئاسة الشؤون الدينية التركية، المعروفة اختصارا بـ”ديانت”، فتوى رسمية بشرعية أخذ المرأة للأموال من محفظة زوجها دون أن تخبره، في حال عدم تقديمه أموالاً كافية لها، لتستطيع سد حاجاتها الشخصية.

الفتوى التي سماها الناشطون الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي استهزاء بـ”فتوى المحفظة”، من المتوقع أن تثير موجة من المداولات الحقوقية والتشريعية والاجتماعية، وحتى السياسية.

وفي التفاصيل، ردت رئاسة الشؤون الدينية على سؤال مطروح في مجلتها الشهرية يقول: “هل يحق للمرأة أن تأخذ مال زوجها دون موافقته لتلبية حاجاتها الشخصية؟”، ليأتي الرد: “يمكن للمرأة أن تأخذ نقودا من جيب زوجها الذي لا يمنحها ما يكفي من المال، دون أن يعلم بذلك”.

وأضافت: “الدين الإسلامي يفرض بعض الواجبات والمسؤوليات على الزوج. ومن هذه الأمور واجبه في تلبية الحاجات الأساسية لزوجته بطريقة معقولة وعادية. وسواء كانت المرأة غنية أو فقيرة، مسلمة أو غير مسلمة فإن ذلك لا يغير النتيجة”.

الفتوى الصادرة لم تستند إلى أية نصوص دينية مُحكمة، ولا حتى إلى فتاوى وأحداث سابقة في التاريخ الإسلامي، بل فقط لبعض الروايات التاريخية الضعيفة.