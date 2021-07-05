تراند الفن: محافظ المنيا يتابع جاهزية مقرات امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:09 مساءً - تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الاثنين،جاهزية عدد من اللجان لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية والتي ستبدأ السبت المُقبل.

جاء ذلك بحضور، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، وكذلك متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة “الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي”.

وشملت جولة المحافظ، تفقد لجان مدارس “25 يناير، الفريق صفي الدين أبوشناف، الشهيد محمد وحيد حبشي”.

وشدّد القاضي، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

وكلّف المحافظ، الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم وخاصة أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان، مؤكدًا تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ، كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، وكذلك التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي على مدار 24 ساعة وتأمين خطوط الفايبر باللجان، وأكد على ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية أنهت جميع الإجراءات الخاصة باستقبال الامتحانات، حيث تم تجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يقارب لـ 34 ألفا طالبا وطالبة، موزعين على 86 لجنة رئيسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.