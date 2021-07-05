تراند الفن: “زوغوا”.. كواليس إحالة مدير مركز شباب “الزوامل” بالشرقية والعاملين للتحقيق (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:09 مساءً - قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة مدير مركز شباب “الزوامل” التابع لمركز ومدينة بلبيس، وجميع العاملين بالمركز للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل وغلق المركز أمام المواطنين.

وقال “غراب” في بيانٍ له، قبل قليل، إنه خلال زيارته المفاجئة للمركز، لمتابعة انتظام سير العمل به والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، فوجئ بأن المركز مغلق ولم تُفتح أبوابه أمام شباب القرية.

وعلى الفور، قرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وكلف المحافظ، الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية والمرور على مراكز الشباب والمنشآت الرياضية؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين، والتنبيه عليهم بالالتزام بمواعيد العمل المُقررة والاستمرار في تقديم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للشباب.

وشدد محافظ الشرقية، على أهمية دور مراكز الشباب في توسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة وإشراكهم في الأنشطة والبرامج داخل المؤسسات الشبابية وخارجها، ما يُعزز قيمة المسؤولية الاجتماعية واستغلال أفكارهم وطاقاتهم للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

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