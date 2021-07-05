تراند الفن: دواء شهير رخيص الثمن يثبت فعاليته ضد السرطان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏40 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: اكتشف العلماء فعالية دواء مشهور ضد السرطان، بعد إجراء دراسة شملت 250 ألف مريض. وبحسب “سبوتنيك” ذكرت مجلة eCancermedicalscience أن أطباء الأورام في جامعة كارديف، اكتشفوا أن تناول الأسبرين يقلل من خطر الوفاة من السرطان ويخفض انتشاره في الجسم. وكشف العلماء أن تناول الأسبرين يؤدي إلى انخفاض انتشار النقائل ويقلل من الوفيات الناجمة عن السرطان بنحو 20%. وقال مؤلفو العمل العلمي: “يوضح بحثنا أن الأسبرين لا يساعد فقط في تقليل مخاطر الوفاة، بل يقلل أيضًا من انتشار السرطان في الجسم”.

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