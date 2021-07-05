تراند الفن: محافظ البحيرة يفتتح المعرض السنوي لمنتجات المدارس الفنية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني الزراعي والصناعي، المقام بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية، والذى يستمر على مدار أسبوع بتواجد 18 منفذ ومعرض، ويفتح أبوابه للمواطنين من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

وأشار إلى مدى جودة المنتجات المتميزة، والذى يعكس الجهد والتدريب المبذول من منظومة التعليم الصناعي بالبحيرة، والتي تهدف لتنمية القدرات الفنية للطالب في كافة المجالات ليكون قادر على إقامة المشاريع الخاصة.

وأوضح أن مدارس التعليم الفني، تقدم طالب قادر على الالتحاق بسوق العمل في كافة المجالات والوظائف المختلفة، لافتا إلى دعمه للشباب وخريجي المدارس من خلال جهاز المشروعات المتوسطة ومشروعك بالمحافظة حيث يتم تمويل مشروعاتهم وتنميتها بعد التخرج.

مؤكدا أن المحافظة تشهد تطور مستمر والتوسع في فتح المنافذ والمعارض، وكذا انشاء المدارس الفنية ومنها مدرسة وادي النطرون الزراعية بتكلفة 40 مليون جنيه، وخاصة أن البحيرة محافظة صناعية وزراعية عريقة لديها 53 مدرسة تعليم ثانوي فنى.

كما تفقد المحافظ اقسام المعرض الذى يضم منتجات التعليم الفني الزراعي من منتجات الألبان والمربات بجميع أنواعها والمخللات والعجائن والمخبوزات والطيور الحية والفول السوداني والأرز ومشاتل الزهور والنباتات العطرية، كما يضم منتجات التعليم الفني الصناعي من حجرات النوم الكبيرة والصغيرة للأطفال والمكاتب والأبواب والشبابيك والمصنوعات المعدنية النحاسية والأبواب المعدنية، بالإضافة إلى اقسام الملابس ومنتجات فصول التعليم المزدوج والإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي.

مشيرا إلى أهمية التدريب وتوفير الأيدي العاملة لسوق العمل والتوسع في فتح المشروعات، موجها الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للجهد المبذول بمدارس التعليم الفني وانعكاسه على سوق العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.



ووجه بالتنسيق بين التربية والتعليم والغرفة التجارية والمحافظة لعمل معرض دائم لعرض منتجات التعليم الفني والطرح للجمهور بالأسعار الاقتصادية.

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