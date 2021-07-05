تراند الفن: “رياضة البرلمان”: الزيارات الميدانية ليست شكلية.. ووزارة الشباب حققت إنجازًا في الاستثمار

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددًا من مراكز الشباب بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جولتها الميدانية التي تستغرق 3 أيام بمحافظتي الدقهلية والشرقية.
وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة نجحت في تحقيق عائد من الاستثمارات يصل إلى 3 مليار جنيه، مُوجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لجهوده في ذلك المجال.
وأضاف حسين، أن النواب والحكومة يكملون بعضهم، بهدف تحقيق مصلحة المواطن في النهاية، مشددًا على أهمية إجراء الصيانة الدورية للملاعب الرياضية للحفاظ عليها.
وتابع: “ما يتم رصده في الزيارة الميدانية للجنة من مشكلات، سيتم حله عبر اجتماعات اللجنة، عقب الزيارة”، مؤكدا أن زيارة اللجنة ليست شكلية أو لمجرد رفع شعارات، وإنما هدفها إيجاد حلول عاجلة للمشكلات، الأمر الذي يتواكب مع طموح القيادة السياسية.
وأوصت اللجنة خلال تفقدها قرية الملاك، بضرورة إنشاء مركز شباب وملاعب لخدمة شباب القرية، والتي يتبعها 60 عزبة، كما طالبت بصيانة الملاعب النجيلية بنطاق مدينة أبو حماد.
وطالب النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب الحكومة بضرورة تفعيل مقترح بيع مراكز الشباب القديمة ذات القيمة التسويقية العالية، واستبدالها بمساحات أكبر وإنشاء ملاعب ومراكز شباب على أحدث مستوى عليها، دون تحمل الوزارة أي نفقات مالية، مطالبًا بصيانة جميع ملاعب الشباب بالمحافظة.
كما شدد سويلم على ضرورة تقديم الحكومة بإصدار توجيهاتها، باستخدام الأراضي التابعة لوزارات: الأوقاف، الري، والزراعة، وغيرها من الأراضي الحكومية الغير مستغلة، لإقامة مراكز شباب عليها، لافتا إلى أن مركز شباب أبو حماد، سيُطبق تجربة استثمارية كبيرة من خلال إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي، وقاعة أفراح، وذلك بعد أن توقف المشروع منذ 10 سنوات.
من جانبه قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن زيارة لجنة الشباب لمراكز الشباب بمركز أبو حماد، فرصة لمُتابعة مُتطلبات المواطنين على أرض الواقع، وهو ما يُساهم في تذليل أي عقبة تواجه عملية الاستثمار الرياضي التي يعول عليها الجميع لتطوير الأنشطة الشبابية.
وأوضح أباظة، أن البرلمان والحكومة كلاهما يتعاملان بمنظور واحد في تلبية مطالب المواطنين، وهو سرعة حل أي مُشكلة تواجههم، مُشيدا بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها مختلف ربوع الجمهورية.
فيما طالبت النائبة إيمان العجوز، مسئولي وزارة الشباب، خلال زيارة اللجنة إلى مركز شباب أبو حماد، بتنفيذ عدد من البرامج الشبابية التي تسمح بزيادة مُشاركة المرأة في ممارسة الرياضة، وهو ما عقب إليه الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب بالشرقية، بوجود عدد من فرق كرة القدم النسائية بالمحافظة إلى جانب وجود عدد من الألعاب الأخرى التي تعمل على جذب المرأة للممارسة الرياضة.
ودعا النائب حسام غالي، مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، إلى وضع الخطط الاستثمارية بطريقة تسمح استفادة جميع المواطنين من المشروعات التي ستنفد، وعدم اقتصارها على أعضاء مراكز الشباب فقط، خاصة أن المستثمر يسعى إلى توسيع قاعدة العملاء، وهو ما يتحقق من خلال تصميم المشروعات بشكل يساعد على خدمة غير الأعضاء أيضًا.
ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة ،والنائب فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية، والنواب درويش مصطفى وأسامة عبد العاطي وحسام غالي وخالد بدوي وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز وهادية حسني ولإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “رياضة البرلمان”: الزيارات الميدانية ليست شكلية.. ووزارة الشباب حققت إنجازًا في الاستثمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.