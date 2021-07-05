تراند الفن: أنغام لجمهورها: “أحيا في حضوركم والغناء لكم متعة”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - وجهت المطربة أنغام رسالة لجمهورها، معربة فيها عن سعادتها وامتنانها بغنائها لهم، كما كشفت أصعب الأوقات التي تقضيها في حياتها، مشيرة إلى أن لحظة لقائها بجمهورها على خشبة المسرح أثناء غنائها، من أمتع وأصعب اللحظات التي تمر بها.

وكتبت أنغام تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قائلة: “أمتع لحظات حياتي وأجملها وأصعبها في نفس الوقت، وقوفي أمام جمهوري، أعيش من أجل هذا الشعور وأحيا في حضوركم، والغناء لكم متعة غير عادية”.

وأحيت أنغام في الأيام الماضية حفلة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية.

وفوجئ الصحفيون والقنوات الفضائية بقرار منع دخول أي صحفي أو مصور أو أي كاميرا لحضور وتغطية حفل أنغام، ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على المسرح المكشوف.

ومنع أمن الأوبرا الصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات الفضائية من تغطية الحفل، مؤكدين أن ذلك بناءً على رغبة الفنانة أنغام.

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