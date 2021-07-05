تراند الفن: مصادر دبلوماسية: سفير قطر الجديد لدى مصر يصل القاهرة بعد عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - كشف مصدر دبلوماسي عربي أن سفير قطر الجديد لدى مصر، سيصل إلى القاهرة بعد عيد الأضحى المبارك لاستلام مهام عمله.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ”القاهرة 24″ أن القرار الخاص بسفير قطر الجديد لدى مصر سيصدر خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق، قرارا بتعيين سفير جديد في قطر بعد انقطاع دام طويلًا.

وقرر السيسي تعيين عمرو كمال الدين بري الشربيني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مُفوضا لدى حكومة دولة قطر.

من جهته قال سامح شكري وزير الخارجية، في تصريحات تلفزيونية، إن العلاقات بين مصر وقطر تسير بوتيرة طيبة، ولجنة المُتابعة تجتمع بشكل دوري، وتتناول كل الملفات والشوائب التي كانت قد لحقت بالعلاقات خلال فترة المُقاطعة، وهناك تبادل للزيارات على مُستوى وزيري خارجية البلدين، وتبادل للخطابات على مستوى القيادتين.

وأضاف شكري: “هناك إرادة سياسية مُشتركة لاستئناف علاقات طبيعية، وعاد التمثيل الدبلوماسي إلى مُستوى السفارة، وتم من الجانبين تسمية سُفراء جُدد في كل من القاهرة والدوحة، وكل ذلك مُؤشر أن هناك رغبة وعزيمة وعمل لعودة العلاقات إلى طبيعتها”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.