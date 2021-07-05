- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت المرصد 3 زيارة
صحيفة المرصد : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 30.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11001.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.
وكانت أسهم شركات إم آي إس، وذيب، والخزف السعودي، والحكير، وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والأهلي ريت 1، والخبير ريت، وشاكر، وأنابيب السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.90% و 3.58%.
فيما كانت أسهم شركات سويكورب وابل ريت، ولازوردي، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ذيب، ولازوردي، وسويكورب وابل ريت، والإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وتمت اليوم الإثنين، 8 صفقات خاصة في السوق السعودي على صندوق “سويكورب وابل ريت” بنحو 50.1 مليون وحدة، وبقيمة بلغت 440.9 مليون ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم.. و 8 صفقات خاصة على سهم شركة بأكثر من 440 مليون ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.