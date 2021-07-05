فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: أثارت صور كواليس فيلم مصحوب بتعليق: “كل الشكر والتقدير لفريق عمل فيلم معركة الأسود”، موجة من الجدل الواسع في مصر. وقامت مجموعة من الأشخاص من ضمنهم سيدة مرتدية عباءة حمراء وأخرى ظهرت بملابس المنزل، هم أبطال عمل الفيلم الجديد، وهو من تأليف عمرو السمان، الذي وصف نفسه بـ”عاشق” للسينما النظيفة ويرغب في تقديم الأفلام لها قائلا: “أنا شغال سواق في شركة مقاولات، لكن أنا من عشاق السينما النضيفة وعاوز أعمل فيلم ويبقى لينا جمهور بعيد عن الأفلام الهابطة”. ودارت قصة فيلم”معركة الأسود” حول المعلم الذي يعمل أولاده الذكور في المخدرات، بينما تتجه بناته للعمل في التطبيقات مثل “تيك توك، ولايكي” بطريقة سيئة. وقال مؤلف الفيلم عمرو السمان، إنه يرغب في زيادة التوعية خاصة بين الأسر حتى لا يتركوا بناتهم بمفردهن في الغرفة دون رقابة “البنت اللي قاعدة في الأوضة لوحدها لازم يكون في رقابة من الأسرة عليها، عشان نتأكد إنها مش فاتحة لايف زي ما كانت حنين حسام بتعمل، وكمان احنا ناقشنا قضية المخدرات”، بحسب موقع “هن”. وتابع السمان: “اللي بينتقد يشوف الأول، مفيش أي ألفاظ خارجة ولا إيحاءات، والفيلم فيه أغنية وراقصة لابسة عادي، احنا بنعمل توعية للمجتمع”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: صور متداولة من فيلم قصير تثير الجدل في مصر.. والمؤلف يروي قصته وعلاقته بحنين حسام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.