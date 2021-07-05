نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية للصيف وخصومات مغرية تصل إلى 40% على مختلف السلع الغذائية في المقال التالي
عروض العثيم السعودية للصيف، يعد عرض عبدالله العثيم اليوم من أفضل العروض في المملكة العربية السعودية، لأن جميع مواطني المملكة العربية السعودية يحثون بشدة على معرفة المنتجات المعروضة كل أسبوع للاستفادة من خصم نصف السعر مثل جميع الفواكه والخضروات الطازجة، كل اللحوم والأسماك، وكذلك علب الطعام، تحتوي أيضًا على جميع أنواع الملابس والأجهزة المنزلية التي تحتاجها كل عائلة، وكذلك عروض العثيم الالكترونية وجميع أنواع الأجهزة الكهربائية وعروض الجوالات في العثيم للهواتف المحمولة، مثل iPhone و Samsung و Nokia و Realme و Infinix و Oppo لجميع المواطنين بخصم يصل إلى 50٪.
عروض العثيم الاسبوعية لفصل الصيف بالسعودية
تشمل منتجات اسواق عبدالله العثيم مجموعة متنوعة من الضروريات الغذائية مثل الأرز البسمتي وزيوت مختلفة مثل زيت الذرة وزيت عباد الشمس، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الملابس الرجالية والنسائية والأطفال، كما أنه يحتوي على العديد من المساحيق ومستحضرات التجميل للرجال والنساء، كما تشمل مجموعة متنوعة من المشروبات ومجموعة متنوعة من منتجات الألبان الطبيعية والجبن كامل الدسم التي يحتاجون إليها في الصيف. ومع استمرار هذا العرض الترويجي، فإن جميع المتاجر والأسواق-عبدالله العثيم حتى الثلاثاء 6 يوليو 2021، لذا يرجى الإسراع قبل نفاذ المخزون وينتهي هذا العرض.
عروض العثيم اليوم الاثنين
تقدم اسواق عبدالله العثيم العديد من الخدمات المميزة التي تجذب العملاء إلى الشعب السعودي في المملكة العربية السعودية، تقدم هذه الأسواق التجارية دائمًا لعملائها الكرام العديد من المزايا الشرائية، مما يجعلها واحدة من أشهر الأسواق التجارية في المملكة، حيث تزود العملاء بمنتجات وباقات سلع فاخرة، وتزودهم من مختلف الأقسام التجارية، وفي إظهارها في العروض الأسبوعية والعروض اليومية مثل عرض العثيم الإلكتروني ومهرجان الطازج العثيم.
تخفيضات العثيم العروض الترويجية على منتجات السوبر ماركت
- تخفيضات العثيم عسل هالي صافي، وزن 1000 جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 25.25 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم دجاج لاتينا مجمد، عدد 10× 1100 جرام، بسعر 113.95 ريال سعودي بدلاً من 148.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين أرز فيكتو سيلا بسمتي، وزن 5 كيلو جرام، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم صدور دجاج لاتينا طرية، وزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 45.95 ريال سعودي بدلاً من 54.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم سكر أبو فهد ناعم، وزن 10 كيلو جرام، بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم زيت هالي للطبخ، وزن 1.5 لتر، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب حليب فيكتو مكثف محلى، وزن 380 جرام، بسعر 4.75 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم جبنة فيكتو مربعات، عدد 6 حبات× 90 جرام، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال سعودي للـ 3 حبات.
- عروض العثيم جده مايونيز هالي، وزن 236 مل، بسعر 2.25 ريال سعودي بدلاً من 5.25 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم أناناس هالي شرائح، وزن 565 جرام، بسعر 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه ويفر سفوري جوفريت شوكولاتة، عدد 24× 32 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 13.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم زيت زيتون فيكتو، 250 مل، بسعر 6.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم كريم كراميل رياض فود، عدد 12× 70 جرام، بسعر 20.95 ريال سعودي بدلاً من 27.52 ريال سعودي.
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