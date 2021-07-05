شوف أفضل عروض مكتبة جرير على جوالات 2022 Jarir booksstore وكذلك على جرير ايفون تصل لـ60%

تعتبر عروض مكتبة جرير في الدول العربية من أهم العروض، والأماكن المقصودة لتقديمها أكبر العروض، والمفاجآت على جميع منتجاتها ليوليو 2021، فتقدم المكتبة خصومات، وتخفيضات مميزة جداً على أحدث الجوالات، والأجهزة الإلكترونية الأخرى كالأيفون، والأيباد، وكذلك يقدم عروض مميزة على الأدوات الفنية لتسلية الأطفال في هذه الأونة من عطلة نهاية العام، وكذلك تنزيلات على اللابتوبات، وعلى الساوند بارز، كما يوجد خصومات مميزة جداً على الساعات الذكية.

عروض مكتبة جرير الأسبوعية

تعد مكتبة جرير من كبري المكاتب الموجودة في الوطن العربي أجمع، ومنها: عروض مميزة على الأجهزة الإلكترونية، ومن ضمنها: عرض مميز على جوال سامسونج جالاكسي اس 21 ألترا بسعة 256 جيجا بايت باللون الأسود الفانتوم، كما يوجد خصم مميز على الجوال من سامسونج جالاكسي زد فولد 2 الجيل الخامس، بسعة 256 جيجابايت بألوانه المتعددة، كما يتوفر تخفيض آخر مميز على سامسونج جالاكسي اس 21، بسعة 256 جيجا بايت، وراماته العالية، كما يتميز بأبعاده الواضحه ليقدم صورة بجودة خيالية يمكن رؤيتها من جميع الجهات بألوان زاهية يتوفر باللون الأرجواني الفانتوم، وبالسعر الموضح سابقاً من الجيل الخامس للجوالات.

عروض جرير على الهواتف الذكية

كما توفر مكتبة جرير المزيد من العروض، والتخفيضات المميزة على الـ Smart phones الهواتف الذكية كما هو موضح بالصورة السابقة، ومنها: خصم مميز على الجوال الذكي من ماركة سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا ذو سعة 256 جيجا بايت، بخاصية الجي بي اس GPS، وسرعة الرامات العالية المواكبة لمتطلبات العصر، كما يوجد خصم مميز على تيلو جامز لجيون فون دول ذو سعة 256 جيجا بايت باللون الأزرق البلازينغ للجيل الخامس.

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نستكمل مع حضراتكم بقية عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية إصدار عام 2022، ومن ضمنها: العرض المميز على جوال Sumsung galaxy note20 الترا بخاصية الجي بي اس، وبحجم 256 جيجا بايت، وسرعة رامات قوية جداً بألوانه المميزة، ونظام الألوان ثلاثية الأبعاد، وأيضاً خصومات مميزة على جوال سامسونج جالاكسي اس 21 سعة 256 جيجا بايت، وكذلك العديد من الخصومات، والتنزيلات التي يعرضها لكم موقع ثقفني الرسمي يومياً.