نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 70% أقوي التخفيضات والخصومات الشهرية في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية في السعودية 2021م، يعتمد مواطني المملكة العربية السعودية على متجر العثيم من أجل تلبية احتياجات منزلهم من الطعام كالخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والدواجن والأسماك واللحوم وكل هذا بأسعار تذهل الجميع من روعتها، أي أن متجر العثيم يعرف جيداً مدى أهمية الطعام في كل منزل سعودي ولذلك قام بوضع عروضاً تصل إلى 50% على أي منتج غذائي ترغب بشرائه، وإليكم أفضل عروض متجر العثيم. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في السعودية 2021م: عروض العثيم اليوم توليدو تونة مفتتة 140 جم وصل سعرها إلى 7.45 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 11.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم وصل سعر توليدو تونة قطعة واحدة 185 جم إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 22.50 ريال سعودي.

توليدو خل أبيض 1 لتر وصل سعره داخل متجر العثيم إلى 5.25 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على توليدو ذرة حلو 400 جم وصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 15.75 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم دولفين تونة قطع 185 جم وصل سعرها إلى 19.45 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 21.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر أمريكانا ذرة حلوة 400 جم إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 15.25 ريال سعودي.

وصل سعر سكر المطبخ 1 كجم إلى 8.25 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 9.50 ريال سعودي.

الذرة معجون طماطم برطمان 375 جم وصل سعره إلى 10.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 12.75 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 70% أقوي التخفيضات والخصومات الشهرية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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