شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% عروض فصل الصيف

عروض اكسترا الأسبوعية، خصومات Extra الأسبوعية، تقدم اكسترا ستور أكثر العروض المثيرة على المنتجات المتنوعة في كافة فروع اكسترا هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، لهذا أينما تكون داخل المملكة يمكنك الذهاب إلى أي من فروع Extra وشراء ما تريد، حيث تقدم فروع سلسلة Extra تنزيلات على الكثير من المنتجات في المناسبات، حتى يتمكن العميل من أن يحصل على المنتج الذي يرغب به بأسعار مخفضة.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا السعودية لا يمكن لأي سيدة الاستغناء عن الأجهزة الكهربائية بالمنزل أو الأدوات المنزلية المختلفة، تقدم Extra Deals اليوم تنزيلات هائلة على كثير من المنتجات كجزء من صفقات الصيف، هذه الأجهزة جعلت حياة ربات البيوت أسهل، بدلاً من اللجوء لغسل اليدين وإضاعة الوقت والمجهود، يمكنك الآن أن تتركين الملابس بالغسالة وتشغيلها فقط للحصول على ملابس نظيفة وجافة، كما تفعل العديد من الغسالات، تشمل التنزيلات الإضافية على آلاف المنتجات التي تستطيع الحصول عليها فقط بضغطة واحدة عن طريق الموقع، أو زيارة سريعة لأحد متاجر اكسترا المتواجدة في كافة أنحاء المملكة.

تخفيضات اكسترا السعودية

تنزيلات اكسترا على الأجهزة المنزلية الكبيرة: