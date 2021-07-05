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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% عروض فصل الصيف في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية، خصومات Extra الأسبوعية، تقدم اكسترا ستور أكثر العروض المثيرة على المنتجات المتنوعة في كافة فروع اكسترا هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، لهذا أينما تكون داخل المملكة يمكنك الذهاب إلى أي من فروع Extra وشراء ما تريد، حيث تقدم فروع سلسلة Extra تنزيلات على الكثير من المنتجات في المناسبات، حتى يتمكن العميل من أن يحصل على المنتج الذي يرغب به بأسعار مخفضة.
عروض اكسترا الأسبوعية
خصومات اكسترا السعودية لا يمكن لأي سيدة الاستغناء عن الأجهزة الكهربائية بالمنزل أو الأدوات المنزلية المختلفة، تقدم Extra Deals اليوم تنزيلات هائلة على كثير من المنتجات كجزء من صفقات الصيف، هذه الأجهزة جعلت حياة ربات البيوت أسهل، بدلاً من اللجوء لغسل اليدين وإضاعة الوقت والمجهود، يمكنك الآن أن تتركين الملابس بالغسالة وتشغيلها فقط للحصول على ملابس نظيفة وجافة، كما تفعل العديد من الغسالات، تشمل التنزيلات الإضافية على آلاف المنتجات التي تستطيع الحصول عليها فقط بضغطة واحدة عن طريق الموقع، أو زيارة سريعة لأحد متاجر اكسترا المتواجدة في كافة أنحاء المملكة.
تخفيضات اكسترا السعودية
تنزيلات اكسترا على الأجهزة المنزلية الكبيرة:
- عروض اكسترا اليوم مكيف كلاس برو الجداري، بارد، توزيع هواء 4 اتجاهات، بخصم 24٪ بسعر 1899 ريالاً سعودياً بدلاً من 2499 ريالاً سعودياً، ومعه 2 هدية بقيمة 429 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا ثلاجة باناسونيك، مقاس 18 قدم، إنفيرتر، رمادي غامق، بخصم 39.96 ٪ بسعر 2899 ريال سعودي بدلاً من 4829 ريال سعودي.
- كلاس برو، مقاس 19.9 قدم، ثلاجة باب بجانب باب، فضي، خصم 31.43٪ بسعر 2399 ريال سعودي بدلاً من 3499 ريال سعودي
- كاندي غسالة تعبئة أمامية، انفرتر، لون فحمي، غسيل وزن 9 كيلو/ تجفيف وزن 6 كيلو، خصم 47.07٪ بسعر 1799 ريال سعودي بدلاً من 3399 ريال سعودي.
- غسالة كلاس برو تعبئة علوية، وزن 7 كيلو، أبيض، خصم 50.03٪ بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال سعودي
- إل جي ثلاجة، 18 قدم، بخار، لينير، لون أبيض، بخصم 30.19٪ بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً من 5299 ريال سعودي.
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