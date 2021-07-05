تراند الفن: «المرور»: 4 أضرار يُسببها الوقوف الخاطئ للمركبات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالقواعد المرورية، وعدم الوقوف الخاطئ والذي يتسبب في الازدحام والارتباك المروري.

وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن الوقوف الخاطئ سبب في الازدحامات المرورية وهدر وقت الآخرين.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أن الوقوف الخاطئ يتسبب فيما يلي:

• يعطل الآخرين

• يعرقل حركة السير

• غير آمن للمركبة

• مخالف للأنظمة المرورية

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