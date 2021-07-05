تراند الفن: نجم برشلونة يعتذر عن مقطع فيديو يسيء فيه إلى عمال فندق باليابان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - أصدر جناح برشلونة وفرنسا عثمان ديمبلي، اعتذارًا عن مقطع فيديو ظهر فيه وهو يُسيء عُنصريًا إلى عُمال فنادق يابانيين، بعد أن تم طرحه للجمهور الأسبوع الماضي.

ودخل نجما نادي برشلونة ومنتخب فرنسا عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان، في نزاع عنصري كبير، بعد أن ظهرا في مقطع فيديو، وكأنهما يسخران من عُمال فنادق آسيويين، تم تسريبه عبر الإنترنت.

وجاءت هذه الأنباء في أعقاب إقصاء فرنسا من دور الـ16 بركلات الترجيح ضد سويسرا، حيث شوهد ديمبلي يُسجل مقطع فيديو للعمال أثناء تأديتهم عملهم باستخدام تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي (سناب شات).

وقال ديمبلي لجريزمان في الفيديو: “كل هذه الوجوه القبيحة، فقط حتى تتمكن من لعب (Pro Evolution Soccer)، ألا تخجل؟”.

وأضاف ديمبلي: “أي نوع من اللغة المتخلفة هذه؟ وهل أنت متقدم تقنيًا في بلدك أم لا؟”.

بينما كانت كلمات جريزمان غير مسموعة، لكنه كان يضحك طوال الوقت في مقطع الفيديو.

و هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها جريزمان في جدل حول العنصرية، ففي عام 2017 صدم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا جمهوره عندما ارتدى الوجه الأسود لحفلة تنكرية.

وكان الثنائي في تشكيلة منتخب فرنسا في مسابقة يورو 2020، لكن يُعتقد أنه تم تصوير الفيديو قبل عامين، حيث تشير قصة شعر جريزمان على وجه الخصوص إلى أن الفيديو ليس من المسابقة الحالية لأمم أوروبا، وقد زعمت التقارير أنها كانت من جولة برشلونة التمهيدية في قارة آسيا في عام 2019.

وأصدر ديمبلي، اليوم الاثنين، ردًا على الجدل الذي ثار على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر فيديو اعتذر فيه، بعد اتهامه بالعنصرية.

وأكد ديمبلي أن المشاهد تم تصويرها في اليابان، قائلا: “المشهد يحدث في اليابان، كان من الممكن أن يحدث في أي مكان على هذا الكوكب، كنت سأستخدم نفس التعبيرات، لذلك لم أكن أهدف إلى أي مُجتمع”.

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