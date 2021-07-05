تراند الفن: “أنا نايمة لوحدي”.. أشهر “إيفيهات” سحر كامل خاطفة الكاميرا بمشهد واحد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة الكوميدية سحر كامل، التي لم تشارك في أعمال من بطولتها منذ بدايتها الفنية عام 1979، حيث بلغت أعمالها الفنية نحو 74 عملًا مُتنوعة بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

ودائمًا ما اشتهرت الفنانة سحر كامل بِخفة ظلها وأدوارها الكوميدية، ورغم عدم إعطائها مساحة كبيرة في الأعمال الفنية، فإنه كانت لديها قُدرة خاصة في خطف الكاميرات، وحظيت الراحلة بالكثير منه.

من أشهر إيفيهات الفنانة الراحلة سحر كامل، وجاء خلال عرض أحد الأفلام، حيث يجلس محمد سعد في “الكوشة” ليستعد للعب دور العريس، واحتفظ أحمد حلمي بابتسامته الساذجة، أما علاء وليّ الدين فوضع في جيبه “شهادة وفاة بابا”، ولفظت سحر كامل في هذا المشهد جملة واحدة وهي “وأنا مالي يا لمبي”، ليصبح أحد أشهر إيفيهات فيلم “الناظر”، وقال عنها المخرج شريف عرفة: “سحر كامل ممثلة هايلة”.

في أشهر شقة دعارة بالسينما المصرية، ربما تكون فكرة المشهد مُكررة، بأن تأتي الشرطة وتقبض على أفراد “شقة لممارسة الرزيلة”، وكانت من بينهم الفنانة سحر كامل التي قالت للضابط بكل تلقائية: “فيه إيه دا أنا كنت نايمة لوحدي”، ليصبح من أبرز “إيفيهات” فيلم “جاءنا البيان التالي”.

وفي مشهد من فيلم “وش إجرام” وداخل ميكروباص بمدينة الإسكندرية، نجد امرأة ترتدي ملاءة سوداء، وتفاجئ “طه” الذي يلعب دوره محمد هنيدي بخلع الملاءة ومسكها “صاجات”، مُرددة: “إيديني الحقنة بسرعة.. أرجوك محتاجة الجرعة”، ليصبح المشهد الـ”ماستربيس” في الفيلم.

أما عن فيلم “حسن ومرقص”، فقد ظهرت سحر كامل في مشهد واحد، مُرتسمًا على وجهها تعبيرات تجعل من يراها يرغب في الضحك دون أن تنطق، لتجد نفسها مكانًا في مشهد واحد بفيلم من بطولة عادل إمام ونور الشريف.

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