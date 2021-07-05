تراند الفن: عطل في الفرامل.. كشف ملابسات حادث الشاحنة المروع بمحايل عسير (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور، ملابسات وتفاصيل حادث الشاحنة المروع في محافظة محايل عسير والذي تسبب في وقوع عدد من الوفيات والإصابات وتضرر مركبات.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إن إدارة مرور منطقة عسير باشرت إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في (محافظة محايل عسير) والذي نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه اتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، وجاري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا اليوم الاثنين، مقطع فيديو صادم لشاحنة مسرعة تصطدم بعدة سيارات متوقفة في إشارة مرورية بمحايل عسير.

وأظهر الفيديو عدداً من المركبات المتوقفة عند الإشارة المرورية، قبل أن تأتي شاحنة مسرعة من الخلف وتصطدم بالمركبات بقوة دون أن تتوقف.

وتسبب الحادث في تضرر عدة مركبات، فيما تعرضت الشاحنة للانقلاب جراء الحادث المروع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.