تراند الفن: قبل جلسة مجلس الأمن.. وزير الخارجية يلتقي مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - استهل وزير الخارجية سامح شكري مقابلاته في نيويورك بلقاء السفير طارق الأدب مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر البعثة المصرية.

وتأتي هذه الجولة في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، الأحد الماضي، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضًا أن يعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

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