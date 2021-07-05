تراند الفن: خبير استراتيجي: تصنيف القوة العسكرية لدول العالم مُسيس.. ومصر تصنيفها أعلى

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال اللواء ناجي شهود، الخبير الاستراتيجي، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التصنيف العسكري الصادر بشأن الدول في العالم مُسيس، كما أن تصنيف مصر كونها القوة التاسعة عسكريًا على مُستوى العالم تصنيف “مُسيس” أيضًا، والمؤسسة التي تصدر تلك التصنيفات مُسيسة وتتبع جهات معينة.

وأوضح شهود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “قصواء الخلالي” ببرنامج “ساعة وساعة مع قصواء الخلالي” على إذاعة “نغم إف إم”، أن تصنيف مصر العسكري أعلى من ذلك، والدليل على ذلك هو صناعة قطع الغيار، فإذا كان التصنيف صحيحًا، فلن تنال الدُول تصنيفات إذا كانت تستورد قطع غيار مُعداتها العسكرية.

وتابع الخبير الاستراتيجي: “لا يجب الاهتمام بتلك التصنيفات، كما أن القوة العسكرية المصرية تكفي لتأمين أرض مصر وحمايتها ولا يهمنا تلك التصنيفات، وأن العقيدة مصرية لا تنظر لأي تصنيفات نظرا لوجود عقيدة راسخة لدى الجيش المصري”.

وأضاف أن التهديدات الحالية زادت إلى حد كبير من إرهاب، وهجرة غير شرعية، وتهريب المخدرات، حيث كان يجب تأمين القوة العسكرية البحرية بشكل كبير، قائلًا: “من هنا جاء قرار تأمين القوات البحرية لتأمين الحدود البحرية على كافة الدولة”.

وأكد الجاهزية المستمرة للقوات المسلحة والتي هي دائمًا على أعلى كفاءة، كما أن هناك تنسيق دائم بين جميع الأفرع العسكرية داخل الجيش المصري.

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