تراند الفن: المانجو في خطر بسبب “الهباب الأسود”.. أين الأزمة وما الحل؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - شغل ذهن الكثير الفترة الماضية تعرض المانجو للعفن أو الفطر الهبابي، وانتشار أقاويل كثيرة حول تأثر المانجو والمحصول بشكل كبير بين رأيين.

يوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ”القاهرة 24″ أن للفطر مسببات عديدة قد تكون إصابة الثمرة بحشرات ثاقبة مثل البق الدقيقي ونطاطات الورق والحشرات القشرية الرخوة، حيث إن جميعها تفرز مادة عسلية لزجة تكون طبقة سوداء متماسكة، وبالتالي تغطي سطح الثمرة وتمنع دخول ضوء الشمس إلى الثمرة، فيعيق إتمام عملية البناء الضوئي فيضعف إنتاج الشجرة وكمية المحصول.

وأضاف أن النسبة المصابة منه معظمها في الإسماعلية، وهي نسبة محدودة لن تؤثر على الكمية العامة للمانجو أو الأسعار هذا العام، حيث إن معدل الإنتاج والأسعار طبيعي مثل كل سنة وأقل، وتتراوح الأسعار بين 30:15 جنيهًا الآن قبل موسم ذروتها الذي يبدأ 15/7 ويمر بـ شهر 8 وشهر 9، لكن الناس تستعجل ظهور أنواع من المانجو لم يأتِ موعد ظهورها حتى الآن مثل العويس والفونس.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي ضرر على الإنسان من هذا الفطر، ولا يوجد عدوى، لكنه فقط يقلل الكمية المنتجة بشكل بسيط، وهذا حدث بسبب تغير المناخ الذي أصاب الكرة الأرضية، وأن الفطر موجود في الإسماعيلية منذ خمس سنوات، ولم يتغير شيء في الإنتاج.

وصرح نقيب الفلاحيين بأن مصر لديها ما يكفي احتياجاتها الذاتية من المانجو، والحفاظ على مستوى التصدير، وأنه لا داعي للقلق الحالي حول إنتاج أو تصدير المانجو، ولا يوجد أي تقصير من الجهات المعنية.

وتقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أمس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، بشأن مرض الهباب الأسود الذي أصاب محصول المانجو”.



وقالت، إنها قامت بذلك بسبب تعدد الشكاوى من قبل مزارعي المانجو من تهديد مرض “الهباب الأسود” لإنتاجيته هذا العام، لما يشكله من خطر على تلك الفاكهة واسعة الجماهيرية، خاصة في محافظة الإسماعيلية التي وصلت خسائرها الـ80% في إنتاج المحصول.

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