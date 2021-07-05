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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت “وزارة الحج والعمرة”، اليوم الإثنين، أن عدد الحجاج الذين سيؤدون الفريضة هذا العام 60 ألف حاج من المقيمين يمثلون 120 جنسية ومن المواطنين من داخل المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع “لجنة الحج المركزية” في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بجدة برئاسة الأمير خالد الفيصل، والذي تخلله استعراض لخطط الجهات خلال موسم حج العام الحالي 1442هـ.
وأكدت الوزارة، تجاوز إجمالي الطلبات على المسار الإلكتروني للحجاج أكثر من 558 ألف طلب ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام.
وأضافت: أن حج هذا العام سوف يتم خلاله استخدام بطاقة الحج الذكية (بطاقة شعائر)، لجميع الحجاج والعاملين والتي ترتبط بجميع الخدمات التي يمكن تقديمها للحاج، مثل دخول المخيمات واستخدام وسائل النقل والدخول للفنادق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن عدد الجنسيات المشاركة في حج هذا العام.. وإجمالي الطلبات على المسار الإلكتروني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.