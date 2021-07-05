تراند الفن: الهنود ينتهكون قيود فيروس كورونا على الرغم من ارتفاع معدل الإصابات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 5 يوليو 2021 06:09 مساءً - أفادت وكالة الأنباء “رويترز”، اليوم الاثنين، بانتهاك المواطنين الهنود قواعد التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة في البلاد، لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أنهم ينتهكون البروتوكولات في الأسواق، والوجهات السياحية على الرغم من المخاوف التي تلوح في الأفق من الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وبعد مواجهتهم للموجة الثانية من فيروس كورونا بين أبريل ومايو الماضي، عادت المدن الهندية تدريجيًّا إلى حياتها الطبيعية بعد الإغلاق، بعدما عانوا فترات طويلة من العزلة.

ويستمتع الهنود الشماليون، وخاصة سكان دلهي، بالعودة إلى الحياة الطبيعية، والذهاب إلى أسواق المدينة والتوجه إلى جبال الهيمالايا.

وردًّا على انتهاكات بروتوكولات السلامة ضد انتشار الفيروس التاجي، فرضت حكومة دلهي إغلاقًا في العديد من الأسواق الواقعة في المنطقة المركزية بالعاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم توجيه جميع أصحاب المتاجر في دلهي، لإغلاق أبوابها أمام المواطنين، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 39 ألف و796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 723 حالة وفاة، وهو أدنى مستوى وصلت إليه البلاد منذ 88 يومًا.

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